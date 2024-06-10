شرارة أزمة.. ريال مدريد يتحدي الفيفا ويُعلن مقاطعته لمونديال الأندية

فجر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مفاجأة مدوية في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن عن قرار الفريق بعدم المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وأكد أنشيلوتي، أن السبب وراء هذا القرار، هو المقابل المادي المنخفض الذي سيمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" للأندية المشاركة.

وقال أنشيلوتي، في مقابلة مع صحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، نُشِرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين: "مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفًا يريدون منحنا هذا المبلغ طوال البطولة، ومثلنا سوف ترفض عدد من الأندية دعوة فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025".

وتابع أنشيلوتي: "يمكن للفيفا أن ينسى الأمر، النادي واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة".

واأختتم مدرب ريال مدريد، "أعتقد أن الأندية الأخرى سترفض دعوة الفيفا للمشاركة فى تلك البطولة".

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن هناك أندية أوروبية أخرى، تفكر في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025، بشكله الجديد، بسبب عدم مراعاة الضغط الذي يتعرض له اللاعبون.

وينذر قرار ريال مدريد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بوجود أزمة مرتقبة مع «فيفا»، الذي كان يجهز دعمًا ماليًا كبيرًا للأندية المشاركة، من خلال عوائد حقوق الرعاية.

ومن المنتظر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، من بينهم النادي الأهلي.

فلوريان فيرتز يقترب من ريال مدريد:

في سياق آخر، اقترب نادي ريال مدريد من التوقيع مع الموهبة الألمانية فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن هناك إتفاقية بين ريال مدريد وفيرتز للانتقال لريال مدريد في 2025، مضيفة أن اللاعب يملك اتفاقية مع ليفركوزن للاستمرار لعام آخر قبل الانتقال للملكي.

وتابعت التقارير أن مستقبل مدربه تشابي الونسو لا علاقة له بمستقبل فلوريان فيرتز، إذ أكدت أنه لا توجد أي علاقة بين مستقبل تشابي الونسو ومستقبل اللاعب الألماني.

وأضافت أن حقيقة وجود تواصل يومي بينهما لا تعني أنهما يقرران مستقبلهما يدًا بيد، فهما يتفهمان أنهما في وظيفتين مختلفتين ولا علاقة لهما ببعضهما البعض.

لكن أكدت التقارير الإسبانية أن نادي مهتم أيضًا بفلوريان فيرتز لكن هذا لا يعتبر مشكلة في ريال مدريد، مضيفة أن الملكي يعمل على صفقة فيرتز منذ أشهر.

وواصلت أن الوكلاء الذين قالوا منذ أشهر بـأن مبابي سينتهي به الأمر في ريال مدريد يقولون نفس الشيء على فيرتز، ولفتت إلى أن صفقة فيرتز، ستكلف الملكي 150 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يشعر بالقلق من تواجد برشلونة أيضًا في السباق، ومن المنتظر أن يكون بين القطبين سباق على ضمه فيرتز في صيف 2025.

وأضافت أن برشلونة يضعه هدفًا أولًا في حال تحسن الوضعية الاقتصادية بعد عام، ويلعب بورقة أن اللاعب مشجع للبارسا منذ طفولته ويرى النادي الكتالوني أن تراكم النجوم في ريال مدريد قد يُبعده عن اختيار الملكي.