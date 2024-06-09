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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كامافينجا يعلق على انضمام مبابي لـ ريال مدريد

كامافينجا
كامافينجا

علق الفرنسي إدوارد كامافينجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ ريال مدريد، على انتقال مواطنه كيليان مبابي للعملاق الإسباني خلال الفترة الأخيرة.

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ووقع مبابي على عقد انتقاله لريال مدريد الإسباني لمدة 5 سنوات، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وتحدث كامافينجا في تصريحات ابرزتها شبكة "TeleFoot"، حيث قال: "بالتأكيد تعد خطوة منطقية لمسيرة كيليان مبابي. ريال مدريد هو النادي الذي يحتاجه بعد البي أس جي".

وتابع كامافينجا: "بالطبع الريال يعد النادي الذي سيساعد كيليان على تحقيق أهدافه الجماعية والفردية".

الجدير بالذكر أن مبابي سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا بين لاعبي ريال مدريد، حيث سيتقاضي راتب يتراوح من 15 إلى 20 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد.

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