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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

جانب من التفقد
جانب من التفقد

أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية، جولة تفقدية علي المدارس بمناسبة أول يوم امتحانات الثانوية العامة وزيارة لمدرسة الطبري الإعدادية بنين بروكسي مصر الجديدة.

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إرتياح بين طلاب الشرقية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

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امتحانات الثانوية العامة 2024| ضبط طالبين نشرا امتحان التربية الوطنية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة.

شارك الجولة اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة  ومدير الإدارة التعليمية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر علي انتظام عملية الامتحانات وهدوء الحالة والتأكيد علي مراجعة أعمال النظافة والإشغالات في محيط المدارس.

 

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