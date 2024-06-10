نائب المحافظ عن المنطقة الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية، جولة تفقدية علي المدارس بمناسبة أول يوم امتحانات الثانوية العامة وزيارة لمدرسة الطبري الإعدادية بنين بروكسي مصر الجديدة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمتابعة سير عملية امتحانات الثانوية العامة.

شارك الجولة اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة ومدير الإدارة التعليمية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر علي انتظام عملية الامتحانات وهدوء الحالة والتأكيد علي مراجعة أعمال النظافة والإشغالات في محيط المدارس.