امتحانات الثانوية العامة 2024| ضبط طالبين نشرا امتحان التربية الوطنية

تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من ضبط الطالب المتورط في نشر امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الوطنية قبل انتهاء اللجان.



وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبين احدها بلجنة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والآخر بمحافظة بني سويف قاما بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالبين خلال قيامهما بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعتين على الفور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنتين.

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعد بدء اللجان بنحو ساعة.

ونشرت مجموعة الغش "تسريب امتحانات شاومينج" بعض أسئلة امتحان التربية الوطنية في الثانوية العامة 2024 مع الحل.

وتتبع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 أوراق الامتحانات المتداولة للتوصل لهوية المتورط في نشرها أثناء انعقاد اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 صباح اليوم الإثنين في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات ألف و981 لجنة على مستوى الجمهورية.



وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إد تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

تشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم اصطحاب الطلاب أو المراقبين لهذه الأجهزة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدم التهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الثانوية العامة 2024، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برصد صفحات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحو صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة جميع الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.





































