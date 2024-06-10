إرتياح بين طلاب الشرقية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

أبدى طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، ارتياحهم في مستوى امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، اللذين أداهما في أولى امتحانات الشهادة الثانوية اليوم الاثنين، مؤكدين أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من الإجابة على كل الأسئلة.

وكان نحو 52 ألفًا و 130طالب وطالبة، قد أدوا الامتحانات اليوم أمام 149 لجنة امتحانية تابعين لـ 20 إدارة تعليمية بمراكز وقرى الشرقية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، حيث تم تأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأصر عدد من أولياء الأمور الإنتظار في أماكن قريبة من المدارس التي يمتحنون فيها أبناءهم الطلاب طيلة مدة الامتحان المقررة من التاسعة صباحا وحتى والثانية عشر ونصف ظهرًا، للاطمئنان عليهم، وقرأوا القرآن الكريم داعين الله بأن يرزق أبنائهم التفكير الصائب، والإجابات الصحيحة.

وعقب انصراف الطلاب من اللجان الامتحانية بالمدارس، استقبلهم أولياء أمورهم بالمشروبات الغازية والمياه المثلجة، واصطحب البعض أبنائهم سريعا في سيارات والبعض الآخر في تكاتك ودراجات؛ خوفا من تصيبهم أضرارًا من حرارة الجو المرتفعة والرطوبة العالية الحالية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطمأن من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إنتظام سير إمتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م، والتي إنطلقت صباح اليوم الاثنين في مادتي التربة الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتي يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 م في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة من ممثلي (مديرية الأمن، الصحة، الإسعاف).

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تواجد المحافظ داخل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام يؤكد مدى الإهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحان على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الكبرى والتي تضم عدد كبير من اللجان التي تجهيزها لإستقبال امتحانات الثانوية العامة، ونجاحها اليوم في الساعات الأولي لليوم الأول يعد مؤشر قوي لنجاحها طول فترة الامتحانات.