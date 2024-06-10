أسعار السكاكين وأدوات الجزارة مع اقتراب عيد الأضحى 2024

زادت عمليات البحث عبر "جوجل" خلال الفترة الحالية، عن أسعار السكاكين والساطور وأدوات الجزارة وذبح الأضحية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يحل يوم 16 يونيو 2024.

وشهدت أسواق و محال أدوات الجزارة و الذبيحة إقبالاً من المواطنون والجزارين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر هذه الأيام الموسم بالنسبة لبائعي أدوات الجزارة وسنانين السكاكين، حتى يتسنى للجزارين والمواطنين التعامل مع تقطيع لحم العيد.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أسعار السكاكين وأدوات الجزارة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024.

أسعار السكاكين وأدوات الجزارة في موسم عيد الأضحى

- يتراوح سعر السكين الصيني من 100 إلى 200 جنيه.

- يبلغ سعر السكين السويسري المستورد نحو 2000 جنيه.

- يتراوح سعر سكينة الذبيح من 150 إلى 200 جنيه

- يتراوح سعر كزلك سليخة من 50 إلى 60 جنيهًا.

- يبلغ سعر كزلك تشفية نحو 100 جنيه.

- يبلغ سعر المجوز نحو 50 جنيهًا.

- يبلغ سعر مستحد نحو 200 جنيه.

- تختلف أسعار القورمة حسب احتياجات المواطن من 50 و70 و100 جنيه.

أنواع السكاكين وأدوات الجزارة

ويوجد أنواع مختلفة للسكاكين وأدوات الجزارة، مثل: السويسري، والتركي، والإيطالي، الكوبي، الألماني، البرازيلي، وتوجد سكاكين "طرنشات شاورما"، فضلًا عن العدد البلدي، وهي المصنوعة خصيصاً للعيد، وتتكون من ساطور وبرمة سليخة.

أدوات يحتاجها المواطن عند ذبح الأضحية

وتعتبر أبرز الأدوات التي يحتاجها المواطن في عيد الأضحى عند ذبح الأضحية، هي سكين الذبيح، كزلك السليخة (بروة السليخة)، كزلك التشفية، الساطور للتقطيع.