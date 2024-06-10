أضرار الافراط في تناول اللحوم خلال عيد الاضحى

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص المسلمون على شراء الأضاحي لذبحها خلال العيد التي تعد من أعظم العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، وبل وتعد سنة عن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم".

ويعد تناول اللحوم خلال عيد الاضحى من أهم الطقوس بل يعد رمز الاحتفال به، لذلك عادة ما يكثر المواطنين من تناول اللحوم.

ولكن الافراط في تناول اللحوم قد يشكل أضرارا على صحة الانسان لما لها من آثار جانبية قد تؤثر سلبا عليه.

وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي أضرار الافراط في تناول اللحوم خلال العيد:

الجفاف

وجدت دراسة واحدة من جامعة كونيتيكت أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يتسبب في إنتاج الكلى لبول أكثر تركيزًا، ما يسبب الجفاف، ويمكن أن يؤثر هذا على كلا من مستويات الطاقة.

الإمساك

تناول الكثير من اللحوم بدلاً من الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، وذلك لأن اللحوم لا توفر الألياف.

الصداع

الافراط في تناول اللحوم يمكن أن تسبب الصداع، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الجفاف، لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى الصداع وضعف الوظيفة العقلية.

الاعياء

قد يؤدي الافراط في تناول اللحوم إلى الشعور بالتعب إذا لم تهضمه بشكل صحيح، هذا لأن اللحوم أصعب بطبيعتها على نظامنا للهضم لأنها تتطلب المزيد من الجهد.

زيادة الوزن

تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني سوف يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وتحتاج لممارسة الرياضة لحرق هذه الدهون الزائدة من خلال ممارسة التمارين المختلفة.

حصى الكلى

يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.

الإصابة بالإلتهابات في الجسم

إن الدهون المشبعة الموجودة في اللحم تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.