موعد صلاة عيد الأضحى 2024.. مع قرب حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق الأحد 16 يونيو، يشغل بال الكثير من المواطنين الموعد الرسمي لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تحل صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الأضحي في القاهرة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في الجيزة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في بنى سويف الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في المنيا في الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في أسيوط الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في سوهاج الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في قنا الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:11 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 6:13 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 6:05 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في سانت كاترين الساعة 6:11 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في كفر الشيخ الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حلايب الساعة 6:14 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 6:39 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في نويبع الساعة 6:07 صباحًا.