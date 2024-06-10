الزراعة تُكثّف التوعية لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية من موجة الحر

تشهد البلاد موجة حر شديدة خلال هذه الأيام وهو ما يسبب حالة من القلق لدى كثيرا من المزارعين، خوفا من تأثر محاصيلهم الزراعية.

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة لجميع قيادات الوزارة المعنية بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية حول كيفية التعامل مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وتهدف هذه التوجيهات إلى الحد من تأثير موجة الحر على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار الوزير إلى ضرورة:

سرعة إصدار توصيات عاجلة من المختصين وتعميمها على جميع وسائل الإعلام والمزارعين وقناة وزارة الزراعة (مصر الزراعية) وغيرها.

توضيح الإجراءات والتوصيات الاحترازية الواجب اتخاذها في التعامل مع المحاصيل والتجهيزات والمخصبات أو المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الرى المناسبة وكل ما يرتبط بهذا الأمر لكل المحاصيل في هذا التوقيت.

تأكيد دور مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمعاهد المختصة كل فيما يخصه، ومركز المناخ الزراعي، وقطاع الخدمات والمتابعة، ومديريات الزراعة والارشاد الزراعي.

تكليف هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية، ومعاهد صحة الحيوان والإنتاج الحيواني والتناسليات الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية، وكل الإدارات المعنية بالثروة الحيوانية والداجنة، بإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربين والمزارعين وأصحاب المزارع لحماية المواشي والدواجن من موجة الحر.

وتهدف هذه الجهود إلى: