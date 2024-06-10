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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يوجه بتكثيف التوعية وإصدار الإرشادات للمزارعين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

اصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات إلى كل قيادات الوزارة المعنية بضرورة التواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية حول كيفية التعامل مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا وذلك للحد من تأثيرها على المحاصيل الزراعية.

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ارتفاع درجات الحرارة

وقال القصير انه نظرا للظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة يرجى الاسراع من المختصين فى اصدار توصيات عاجلة تعمم على كل وسائل الاعلام والمزارعين وقناة وزارة الزراعة(مصر الزراعية) وغيرها لتوضيح الاجراءات والتوصيات الاحترازية الواجب اتخاذها فى التعامل مع المحاصيل والتجهيزات والمخصبات او المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الرى المناسبة وكل مايرتبط بهذا الامر لكل المحاصيل فى هذا التوقيت مؤكدا على رئيس مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمعاهد المختصة كل فيما يخصه ومركز المناخ الزراعى وقطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة والارشاد الزراعي.

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الخدمات البيطرية
كما وجه القصير كل من هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وكذلك معاهد صحة الحيوان والإنتاج الحيوانى والتناسليات الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وكل الإدارات المعنية بالثروة الحيوانية والداجنة القيام بدروهم كل فيما يخصه بإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربين والمزارعين وكذلك اصحاب المزارع من اجل حماية المواشي والدواجن في ظل هذه الظروف وتخفيف تأثير موجة الطقس الحار على الثروة الحيوانية والداجنة

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