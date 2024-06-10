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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القرش: الزراعة حريصة على توفير لحوم آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين خلال فترة العيد

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع حالة الاستعداد القصوى في منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

هيئة الخدمات البيطرية 

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هيئة الخدمات البيطرية تلقت توجيهات بِتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على هذه المنافذ، وذلك للتأكد من سلامة وصحة المنتجات المعروضة، ومنع أي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بصحة المواطنين.

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وأوضح القرش أن الوزارة حريصة على توفير لحوم آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان ذلك، منهازيادة أعداد الأطباء البيطريين في المجازر لفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده، وتشديد الرقابة على النظافة في المجازر ومنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وناشد القرش المواطنين بشراء اللحوم من المنافذ الرسمية المعتمدة، والتأكد من سلامتها قبل الشراء، مشيرًا إلى أنه يمكنهم الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة.

 الرقعة الزراعية 

وأردف القرش أنه يوجد حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة صلاحية اللحوم التي سيتم بيعها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، إلى جانب متابعة الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات عليها حيث يستغل البعض إجازة العيد في أعمال التعدي وهو ما ننتبه له .

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ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، النظر إلى افتتاح شوادر تابعة للوزارة في كل المحافظات لتوفير اللحوم الحية والأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا لتوفير لحوم حية تبدأ من  155 إلى 250 جنيها حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة.

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