UE Developments تطلق أحدث مشروعاتها Oasis Medical Complex باستثمارات تتخطى مليار جنيه

فتح باب حجز العيادات بخطط سداد متميزه

أعلنت شركة UE Developments إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري عن طرح أحدث مشروعاتها ,Oasis Medical Complex وذلك بحجم استثمارات تتحطى مليار جنيه وفتح باب الحجز للعيادات بخطط سداد متميزه.

أوضح المهندس خالد طارق وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنه إستكمالا لمسيرة نجاح شركه UE Developments فانها تحوز على ثقة عملاؤها وتوفير منتج عقارى فريد ومتميز تستعد الشركة لتنفيذ مشروعها Oasis Medical Complex وهو أكبر مجمع طبى تجارى فى مدينة نصر فى موقع استراتيجي مميز للغاية حيث يقرب من عدة محاور رئيسيه تعتبر شريان رئيسي يغذى مناطق عدة أهمهم على الإطلاق محور المشير ومحور شينزو أبى والطريق الدائري فهو يتوسط قلب المناطق الحيوية على بعد دقائق من القاهره الجديدة والمعادى والمقطم.

وقال العضو المنتدب أن المشروع يقدم مفهوم جديد لتوفير رعاية صحية متكاملة فى مكان واحد

وجميع العيادات كامله التشطيب ومصممة بعناية لتلبى متطلبات فئة عريضة من الاطباء كما إنها مدعومة بمستشفى ومعامل تحاليل ومراكز أشعة مما يوفر الوقت والجهد على الزائرين

كما يضم المشروع وحدات تجارية مثل صيدلية وهدايا وورود ونظارات وكافيه واجهزه طبيه ووحدات اخري.

وأوضح المهندس خالد طارق أن مساحه المشروع تبلغ 2000 متر واجمالى المساحه البنائيه للمشروع تبلغ 30000 متر ويتكون من 11طابق طبى وارضى تجارى ويشتمل على 168 وحدة طبية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 49 إلى 82 متر و20 وحده تجارية بمساحات تتراوح بين 17 الى 98 متر ومن أهم ما يميز المشروع انه يشمل 3 مستويات لوقوف السيارات ونظام حماية من الحرائق وعدد 6 مصاعد لسهولة الوصول للعيادات من مواقف السيارات ومن المداخل الرئيسية كذالك عدد 2 إستقبال بالطابق الأرضى بجوار المصاعد ووجود نظام أمنى رفيع المستوى مراقب بكاميرات CCTV.

وقال ناىب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة فتحت باب حجز الوحدات الطبية بمقدم 0% وأقساط حتى 6 سنوات وذلك لفتره محدوده.

الجدير بالذكر أن شركة UE Developments تأسيت منذ اكثر من 30 سنة بهدف أن تصبح واحدة من رواد مطوري العقارات في مصر ونجحت في إنشاء مشاريع متميزة في القاهرة الجديدة ومدينة نصر و هليوبولس و المقطم.

نجحت الشركة في انشاء وتسليم وتشغيل مشروع EMC، وهو مجمع طبي متكامل الخدمات في قلب مدينة نصر ووسط كثافة سكانية عالية.