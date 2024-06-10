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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو الزمالك : رمضان صبحي يحتاج الانتقال إلى القلعة البيضاء

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يحتاج للزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وتابع طارق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رمضان صبحي بحاجة إلى ظهير جماهيري قوي، يسانده ويعيده إلى بريقه الذي كان عليه في الأهلي قبل رحيله".

وأضاف محمد طارق: "الزمالك يتفوق على الأهلي في الظهير الجماهيري القوي صاحب الشغف المتجدد، وبالتالي سيكون انضمام صبحي لنا سيفيده على المستوى الكروي".

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