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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أن مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع الفراعنة.

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وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": فوز مهم جدًا لمنتخبنا أمام بوركينا فاسو، وتجنبنا مشاكل كبيرة".

وأضاف: "مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع منتخب مصر، ونقطة تحول في مسيرة الفراعنة في التصفيات وضمان التأهل لكأس العالم 2026".

وتابع: "حسام حسن غير طريقة اللعب في أول مباراة رسمية له، وكانت مخاطرة مقبولة منه".

وأكمل: "المخاطرة نجحت بسبب الفوز، وعلى المنتخب أن يحقق الفوز في مباراة الغد أمام غينيا بيساو من أجل وضع قدم في كأس العالم 2026".

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