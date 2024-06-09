حسن شحاتة: طريقة لعب حسام حسن أمام بوركينا جيدة ولكن لم تكتمل
أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن حسام حسن اختار طريقة جيدة أمام بوركينا فاسو ولكن لم تكتمل وكان من الممكن أن تكتمل لو لعبنا افضل بطريقة 3/4/3
واضاف حسن شحاتة في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن المباراة القادمة الافضل مشاركة محمد حمدي كظهير ايسر ومصطفي محمد رأس حربة وترزيجيه وصلاح علي الأجنحة .
وأختتم حسن شحاتة تصريحاته بأنه مثلما كان هناك محمد هاني كجبهة مع محمد صلاح يجب أن يكون هناك جبهة أخري مع ترزيجيه من أجل أن تكون الجبهتين في أفضل مستوي .