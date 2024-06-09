تحذير عاجل بشأن وجبة خفيفة محبوبة لدى الأطفال

أصدرت ممرضة أطفال تحذيرا في الوقت المناسب بشأن سلامة الأطفال عند تناول وجبة خفيفة شهيرة.

وفي شرح على "إنستغرام"، ذكّرت سارة هانستيد، التي تدير صفحة السلامة CPR Kids، الآباء بأن يكونوا يقظين عند إطعام أطفالهم الصغار المكرونة سريعة التحضير.

وقالت هانستيد: "تعد المعكرونة وجبة خفيفة شائعة، خاصة في الأشهر الباردة، لكن هل تعلم أنها أيضا سبب شائع للحروق الشديدة لدى الأطفال الصغار والمراهقين!؟".

أضافت: "لقد أصيب الصغار بحروق خطيرة إما بسبب سحب وعاء تبريد المكرونة فوق أنفسهم أو سكبها أثناء تناولها".

وفي أكتوبر الماضي، أصدر الخبراء في مستشفى الأطفال في ويستميد (CHW) في سيدني تحذيرا مماثلا، وسط تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من حروق شديدة من المكرونة سريعة التحضير خلال العطلات المدرسية.

وقال المستشفى إن الإصابات الأكثر شيوعا كانت حروقا في الفخذين أو المنطقة التناسلية، ناجمة عن سكب الأطفال للسائل المغلي عن طريق الخطأ على أنفسهم أثناء تناول الطعام.

وقال الدكتور توري لورانس، رئيس وحدة الحروق في مستشفى CHW: "قد يستغرق غلي الماء في أوعية المعكرونة الساخنة ساعة حتى يبرد إلى درجة حرارة آمنة بعد الطهي".

وأضاف: "وهذا يعني أن حوادث مثل سكب الماء الساخن من المكرونة سريعة التحضير يمكن أن تسبب إصابات طويلة الأمد وندبات مدى الحياة للأطفال"، مشيرا إلى أنه من المهم أن يتذكر الآباء أن الطعام أو الشراب "الذي قد يكون بدرجة حرارة جيدة لشخص بالغ"، يمكن أن يؤدي إلى "حرق كبير للطفل".