حضري المارشميلو اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة

المارشميلو هو حلوى لذيذة وخفيفة يحبها الصغار والكبار على حد سواء، وتُعتبر هذه الحلوى الطرية والمطاطية مثالية لتناولها كما هي أو لإضافتها إلى الشوكولاتة الساخنة والمزيد من الحلويات، بينما يمكن العثور على المارشميلو في أي متجر، فإن تحضيره في المنزل يمنحك الفرصة لتخصيصه حسب ذوقك واختيار المكونات الطبيعية، وخلال للسطور التالية، مقدم لك كيفية صنع المارشميلو في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متاحة، لتستمتع بحلوى طازجة وشهية محضرة بيديك.





المارشميلو

طريقة عمل المارشميلو في المنزل

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من الجيلاتين غير المنكه

- 1 كوب ماء (مقسّم إلى نصفين)

- 1 1/2 كوب سكر

- 1 كوب شراب الذرة الخفيف

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- مسحوق السكر (للتزيين)





طريقة التحضير

1. تحضير الجيلاتين:

- في وعاء كبير، ضع الجيلاتين وأضف نصف كوب من الماء البارد. اتركه ليتفاعل لمدة حوالي 10 دقائق.





2. تحضير الشراب السكري:

- في قدر متوسط الحجم، اخلط السكر وشراب الذرة والنصف الآخر من الماء والملح.

- سخّن المزيج على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا.

- بعد ذوبان السكر، اترك المزيج يغلي بدون تحريك حتى يصل إلى درجة حرارة 240 درجة فهرنهايت (115 درجة مئوية) (يمكن استخدام ميزان حرارة للحلوى للتأكد من درجة الحرارة).





3. خلط الجيلاتين مع الشراب السكري:

- بمجرد وصول الشراب السكري إلى درجة الحرارة المطلوبة، أضفه ببطء إلى الجيلاتين المُذاب، مع الخلط بمضرب كهربائي على سرعة منخفضة.

- بعد إضافة كل الشراب، زد سرعة المضرب إلى متوسطة إلى عالية، واخلط حتى يصبح المزيج سميكًا وأبيض اللون ويزيد حجمه (حوالي 10-15 دقيقة).

- أضف الفانيليا في الدقائق الأخيرة من الخلط.





4. صب المزيج وتجميده:

- قم بدهن صينية خبز بقليل من الزيت النباتي ثم رشها بقليل من مسحوق السكر.

- صب خليط المارشميلو في الصينية وافرده بالتساوي.

- رش سطح المارشميلو بمسحوق السكر.

- اتركه ليبرد ويتماسك لمدة لا تقل عن 4 ساعات أو يفضل طوال الليل.





5. التقطيع:

- بعد تجمد المارشميلو، استخدم سكينًا حادًا مقطوعًا إلى مربعات.

- اغطِ كل قطعة بمسحوق السكر حتى لا تلتصق.





ملاحظة:

- يمكنك إضافة ألوان غذائية أو نكهات مختلفة حسب الرغبة أثناء الخلط لإضفاء تنوع على المارشميلو.