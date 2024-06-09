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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الناقد السعودي أحمد العياد ينضم إلى تحكيم جوائز الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي"

الناقد أحمد العياد
الناقد أحمد العياد

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي، انضمام الناقد السينمائي السعودي أحمد العياد، لأعضاء لجنة تحكيم جوائز الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي"، التي تُقام ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، والتي تنطلق من 3 إلى 11 يوليو المقبل 2024.
وأوضحت إدارة المهرجان في بيان رسمي أنه تم اختيار أحمد العياد ضمن لجنة "فيبرسي" التي تعد إحدى المسابقات الهامة بالمهرجان، نظراً لخبرته الكبيرة وإسهاماته المتنوعة في مجال صناعة السينما، وبجانب العياد فإن لجنة تحكيم "فيبرسي" تضم أيضاً كلاً من الناقدة الفنية البولندية علا سلوى

أحمد العياد صحفي وناقد سعودي بارز، خبرته تمتد لأكثر من 12 عاماً شارك خلالها في العديد من المهرجانات السينمائية في العالم؛ من بينها "كان"، "برلين"، "تورنتو"،"فينيسيا"، بالإضافة لعدد من المهرجانات بالوطن العربي؛ مثل"القاهرة"، "البحر الأحمر"، و"الجونة" وسبق وأن تم اختياره كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ24 التي أقيمت العام الماضي.

 

 فيما كان قد تم اختياره أيضاً ضمن لجنة قراءة النصوص بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وعمل كمسئول للبرمجة في سينما "ثمانية"، وطرح العديد من مقالات النقد السينمائي عبر عدة إصدارات سينمائية، بجانب إجرائه الكثير من اللقاءات الحوارية مع عدد من صناع السينما العرب والأجانب، أبرزهم الممثل الأميركي جوني ديب، عبدالرحمن سيساكو، بالإضافة إلى آخرين، أيضاً هو مؤسس ورئيس تحرير موقع "فاصلة" السينمائي.

 

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