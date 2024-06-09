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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يخطف فوزاً من الاتحاد السكندري فى ثاني لقاءات نهائي سوبر السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزاً على الاتحاد السكندري بنتيجة 83-79 فى ثاني مباريات نهائي دوري السوبر، والذي يقام بنظام best of 5.

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 وأقيمت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم على الصالة رقم "1" بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وشهدت المباراة ندية وإثارة كبيرة من جانب الفريقين، وتألق «رجال سلة الأهلي» في الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 83-79.

‏‎وأثنى الجهاز الفني على ما قدمه اللاعبون من أداء فني والتزام شديد في الملعب، ساهم في تحقيق الفوز الأول للفريق في سلسلة مباريات النهائي.

وكانت سلة الاتحاد  حققت الفوز على الأهلى في اللقاء الأول بنتيجة 71-69.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الأهلي والاتحاد مساء الثلاثاء المقبل في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. 

والجدير بالذكر بأن الأهلي توج بلقب السوبر لكرة السلة في الموسميين الماضيين.
 

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