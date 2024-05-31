لاعبة سلة الأهلي: حققنا دوري السوبر عن جدارة

قالت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، إن لقب دوري السوبر جاء عن جدارة واستحقاق، ‏ليضاف إلى سجل الفريق خلال الموسم الأخير.‏

‎وأشارت رنيم إلى أن سبورتنج ظهر بشكل مميز وقوي، وأن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار وعزيمة وروح كبيرة على الفوز ‏وتحقيق اللقب بعد خسارة دوري المرتبط هذا الموسم.‏

‎ووجهت الشكر إلى مجلس الإدارة والجماهير على ثقته الكبيرة في قدرات الجهاز الفني واللاعبات، وشددت على أن الفريق يسعى ‏للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها بشكل مستمر.‏

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-‏‏79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.‏

سيدات سلة الأهلي يتوج بدوري السوبر للمحترفات

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of5‎‏.‏

واصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم ‏والهجوم السريع والرميات المتقنة.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 19-12 ثم انتهت الفترة الثانية بتأخر الأهلي بنتيجة 31-28، وفي الفترة الثالثة تعادل الفريقان 45-45، وفي الفترة الرابعة عاد التعادل ليفرض نفسه في الثواني الأخيرة لتنتهي بنتيجة 66-66. ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 79-75.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68، وأكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة 89-‏‏79، قبل أن يفوز في المواجهة الثالثة ويحسم اللقب لصالحه.‏

وخلال الموسم الجاري، توج فريق سيدات السلة ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر ‏للمحترفات.‏