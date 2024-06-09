الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أزهري يوضح طرق أداء مناسك الحج

الحج
الحج

علق الشيخ عطية محمد من علماء الأزهر الشريف، على أداء مناسك الحج، موضحًا أنه للحج 3 طرق صحيحة هي الإفراد أو القِران أو التمتع.

وشدد على أنه يجوز للحاج أداء الحج بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة وهذا باتفاق العلماء وإجماعهم على مشروعية الأنواع الثلاثة، موضحًا أن الإفراد هو أن ينوي الحاج نية الحج فقط دون العمرة، ويقول “لبيك اللهم حجًا”.

 طواف العمرة


وأضاف “محمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “دي أم سي”، أن أما بالنسبة للقران فهو أن ينوي الحاج الإتيان بحج وعمرة معًا أو يُحرم بالعمرة أولا ثم يدخل بالحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة وهنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجًا، موضحًا أنه بالنسبة للتمتع فهو ينوي نية العمرة فقط في أشهر الحج ويؤدي مناسكها ثم يتحلل من الإحرام ويتمتع بحياته العادية.

وتابع: “وإذا أتى اليوم الثامن ينوي الحج من مكانه بمكة، ويلبس ملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج ويقول حينها لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج”.

مواد متعلقة

ناقد فني: "صفعة عمرو دياب للشاب اعتداء على جميع محبيه"

شاب مصري زرع شريحة “اللمبي 8 جيجا”.. ساخرًا: "مبهنجش"

كاتب صحفي: الخطاب الرئاسي لتكليف الحكومة الجديدة "شديد الأهمية"

كاتب صحفي: بصدد حكومة جديدة وليس تعديلًا وزاريًا.. "معيط" أول الراحلين

أسامة كمال: حرب غزة ليست عادية وجريمة مكتملة الأركان والمجرم معروف

الأرصاد الجوية: "بداية من الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر لأيام العيد"

أسامة كمال: أزمة الكهرباء الأسبوع الحالي كانت خانقة

أسامة كمال: الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة كاملة من باب التغيير
الجريدة الورقية