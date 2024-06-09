الأحد 09 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إبعاد 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج.. الدفاع المدني السعودي ينفذ عملية مفترضة بمزدلفة

الحج
الحج

نفذت قوات الدفاع المدني السعودي، أمس السبت "فرضية تعطل بوابات بمحطة قطار مزدلفة (2)، وتم تنفيذ الإخلاء وخطط المواجهة والإسناد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات كافة".

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مفتي عام السعودية: الحج بدون تصريح يآثم فاعله

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السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج


وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج، لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة الحجاج، والتعامل مع أي حدث طارئ.
ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

وأعلنت السلطات أمس السبت أنه تم إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة، قبل أسبوع من بدء مناسكه
 

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