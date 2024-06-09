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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إصابة مبابي تمنع ظهوره مع فرنسا أمام كندا

مبابي
مبابي

يغيب كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن المشاركة مع الديوك الفرنسية في مباراة الليلة أمام كندا بسبب الإصابة التي تعرض لها ليقرر ديشامب مدرب الفريق استبعاده من المباراة الودية.

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تشكيل فرنسا أمام كندا.. غياب مبابي

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كامافينجا يعلق على انضمام مبابي لـ ريال مدريد

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رودريجو يعلق على انتقال مبابي لـ ريال مدريد


ويسابق اللاعب مبابي الزمن من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم أوروبا مع فرنسا ليكون جاهزا مع الديوك للمشاركة في البطولة الأوروبية.

وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية أن مبابي سيغيب عن مباراة كندا الودية بسبب كدمة يعاني منها في ركبته، تعرض لها خلال مواجهة لوكسمبورج يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت أن مبابي أنضم لمعسكر فرنسا، ويسابق الزمن من أجل التعافي من الكدمة التي يعاني منها.

ويشارك منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا ضد هولندا وبولندا والنمسا في مجموعة قوية.

بطولة يورو 2024 ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو المقبل.

وكان ديشامب أعلن تشكيل فرنسا لمباراة كندا وشهدت غياب مبابي عن التشكيل الأساسي، حيث جاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانيان 
في الدفاع: جوليس كوندي، أوباميكانو، إبراهيما كوناتيه، ثيو هيرنانديز
في الوسط: إدوارد كامافينجا، أنطوان جريزمان، نجولو كانتي
في الهجوم: تورام، جيرود ، ديمبلي
 

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