تشكيل فرنسا أمام كندا.. غياب مبابي

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن تشكيل الديوك الفرنسية لمباراة كندا الودية في إطار استعدادات لبطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق يوم الجمعة المقبلة، وتقام على الملاعب الألمانية.

شهد التشكيل الأساسي غياب كيليان مبابي للإصابة، وتواجد تورام وجيرود وعثمان ديمبلي في الخط الهجومي.



جاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانيان



في الدفاع: جوليس كوندي، أوباميكانو،ويليام صاليبا، ثيو هيرنانديز



في الوسط: إدوارد كامافينجا، أنطوان جريزمان، نجولو كانتي



في الهجوم: ماركوس تورام، أوليفيه جيرو ، عثمان ديمبلي



منتخب فرنسا



ويشارك منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا ضد هولندا وبولندا والنمسا في مجموعة قوية.



بطولة يورو 2024 ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو المقبل.

