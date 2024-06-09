حفل تخرج الدفعة الثانية لطلاب الصف السادس بمدرسة الإيمان بأبوتشت

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الأحد 9 يونيه 2024م، احتفالية تخرج الدفعة الثانية لطلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2023م بمدرسة الإيمان المجتمعية بالشرقي سمهود بقيادة امل عاطف ومنال ناجح مشرفي المدرسة بحضور الدكتور أسامة عاشور مسؤول دعم التعليم المجتمعي بمحافظة قنا، و علياء النجار مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بجمعية تنمية البيئة والمجتمع دندرة، وسماح أنور مسؤول دعم التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، و حشمت عبدالحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وإبراهيم محاريق عضو المتابعة وتقويم الأداء وموجهي التعليم المجتمعي والتربية الرياضية ولفيف من رجال التعليم بأبوتشت وحشد كبير من أولياء أمور الطلاب.

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت الشيخ شعبان احمد، تلا ذلك كلمات مدير التعليم المجتمعي ومدير عام الإدارة ومدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بمحافظة قنا ومدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بجمعية تنمية البيئة والمجتمع دندرة.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية منها فقرة ( سلامي سلامي ) وقصيدة شعربةبعنوان (مدرستي ) للطالبة شيماء محمود واستعراض ( احنا القناوية ) وغيرها من الاستعراضات الجميلة التي أبدع طلاب مدرسة الإيمان المجتمعية في تقديمها ونالت إعجاب واشادة الحضور.

من جانبه هنأ قاصد الخرجيين ومعلمات المدرسة معربا عن سعادته بمشاركتهم فرحة التخرج متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق وحثهم علي التفوق والاجتهاد، مشيراً الي ضرورة التسلح بالعلم لكونه السبيل الوحيد لمستقبل أفضل وان الدولة المصرية حاليا تولي اهتماما كبيرا بالتعليم لتحقيق رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التى تهدف الي تشكيل شخصية الطالب وتزويده بالمهارات الحياتية التي تشكل بنيته الفكرية والسلوكية حتى يتمكن من مواجهة التحديات داخل مجتمعه وفي ختام الحفل قام مدير عام الإدارة بتكريم مدير مدير وموجهي التعليم المجتمعي علي جهود في تطوير منظومة التعليم المجتمعي بأبوتشت.

كما تم تكريم الطلبة الخريجين بمنحهم شهادة تقدير والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة والبهجة والسرور بين الحضور وفي لفته طيبه قام مدير التعليم المجتمعي بتكريم مدير عام الإدارة علي جهوده في خدمة ورعاية التعليم المجتمعي.