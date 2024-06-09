الخارجية الروسية: لقاء بوتين مع وكالات الأنباء الدولية سيساعد العالم في معرفة الحقيقة

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها في أن يساعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في معرفة الأشخاص في الخارج بالحقيقة.

وقالت ماريا زاخاروفا، على هامش منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الـ27 - وفقا لموقع (روسيا اليوم)، اليوم /الأحد/: "من مصلحتنا الوطنية تقديم معلومات موضوعية حول تصرفات وخطوات وسياسات بلدنا إلى الجماهير الأجنبية ولتحقيق ذلك يجب التواصل مع الصحفيين، سواء كانوا من دول غير صديقة أو صديقة ومن وسائل الإعلام الرئيسية أو المعارضة أو الموضوعية التي تحافظ على تقاليد الصحافة".

وشددت على أنه يجب الآن إعطاء الأولوية لوسائل الإعلام والصحفيين من دول الأغلبية العالمية التي تعرضت للتمييز منذ فترة طويلة في الغرب.

وأضافت "علينا أن نستغل الإمكانيات الموجودة وخاصة إمكانات (بريكس) ورابطة الدول المستقلة، لمنع تحول فضاء المعلومات إلى عالم ما بعد الحقيقة" مقترحة إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة بين الوكالات الوطنية لبلدان رابطة الدول المستقلة ومجموعة (بريكس) والأغلبية العالمية من أجل مكافحة التوزيع غير العادل لأجندة المعلومات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد يوم الأربعاء الماضي لقاء على هامش منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي - الذي ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024- أجاب خلاله على أسئلة ممثلي وكالات الأنباء الدولية لأكثر من 3 ساعات.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين الرئيس الروسي وممثلي وسائل الإعلام الدولية الرئيسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.