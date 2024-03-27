زاخاروفا لواشنطن: تتهمون داعش بتنفيذ هجوم موسكو.. وأنتم من خلقتموه

أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة دفعت نفسها إلى طريق مسدود تماماً بتصريحاتها حول تورط تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو.

وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم: "حقيقة أن الأمريكيين في أول 24 ساعة (بعد الهجوم)، حتى قبل إخماد الحريق، بدأوا بالصراخ أن هذه ليست أوكرانيا، أعتقد أن هذا دليل، لا أستطيع تصنيف هذا بأي طريقة أخرى، فهو بحد ذاته دليل".

وأضافت: "النقطة الثانية هي صيحات الولايات المتحدة أن هذا هو بالتأكيد تنظيم داعش الإرهابي المحظور، بالطبع السرعة التي فعلوا بها كل هذا مذهلة"، مشيرة إلى أنه خلال بضع ساعات فقط تمت دعوة الصحفيين والإعلان عن النتيجة التي توصلت واشنطن إليها حول من المتورط في هذا الهجوم الإرهابي الدموي الرهيب، وفقا للعربية.

الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي تعزيز العلاقات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم/الأربعاء/هاتفيا مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي جويتا، تعزيز العلاقات بين البلدين، والذي أدان بشدة الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي هول"بضواحي موسكو .

وذكر بيان للرئاسة الروسية(الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي أسيمي جويتا، الذي أدان بشدة العمل الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول".

وأوضح البيان أن أسيمي أعرب عن تعازيه العميقة للشعب الروسي .

وأضاف بيان الرئاسة الروسية:"لقد بحث الرئيس الروسي مع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي الخطوات القادمة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الميادين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين " .

"الدفاع الروسية": تدمير 18 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 18 قذيفة صاروخية من راجمة "فامبير "فوق مقاطعة "بيلجورود" المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء "لقد جرى إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام نظام الصاروخ المتعدد (فامبير آر.إم 70)".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 18 قذيفة صاروخية فوق مقاطعة بيلجورود".

في السياق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أمطرت باستخدام صواريخ "جراد" المركبات المدرعة والمسلحين الأوكرانيين بالنيران في المنطقة المتاخمة لمقاطعة "بيلجورود".