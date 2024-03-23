زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت عن اممتنانها لكل من لم يبقوا غير مباليين بالمأساة التي وقعت في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك.

وأشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، إلى أنه منذ الدقائق الأولى بعد أنباء حالة الطوارئ، بدأت تصل العديد من الدعوات والنداءات الرسمية من سلطات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية والمواطنين لتقديم التعازي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضافت زاخاروفا "ظهرت نصب تذكارية عفوية أمام البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، حيث أحضر الناس الزهور والشموع".

وفي روسيا، تم إعلان يوم 24 مارس يوم حداد بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس، وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فإن عدد القتلى في الهجوم هو 115.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ضحايا الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس بينهم نساء وأطفال.

كييف: نرفض اتهام روسيا بوجود صلة أوكرانية بالهجوم الإرهابي في موسكو

أكد ميخايلو بودولياك، مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، رفض بلاده الاتهامات الروسية بوجود صلة أوكرانية بالهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو والذي أسفر عن مقتل 115 شخصا.

وقال ميخايلو بودولياك - في منشور على منصة إكس وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية، اليوم السبت إن "روايات الأجهزة الخاصة الروسية فيما يتعلق بأوكرانيا لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق و"سخيفة".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وهو الأكثر دموية في روسيا منذ ما يقرب من عقدين.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن الجناة "حاولوا الفرار، وسافروا بالسيارة باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.. وكانوا يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكان لديهم اتصالات مناسبة على الجانب الأوكراني"، ولم يقدم المزيد من التفاصيل -على حد قول الصحيفة.

كما أثار بعض المشرعين الروس، وكذلك الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، صلة محتملة بأوكرانيا، دون تقديم أدلة - بحسب ما أوردته الصحيفة الأوكرانية.

على صعيد آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، إن مدنيا لقي حتفه، بينما أصيب ثلاثة آخرون؛ نتيجة قصف القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "الجيش الروسي ضرب المناطق السكنية في بلدات المنطقة، مما أدى إلى إتلاف مبنى متعدد الطوابق و14 منزلاً خاصًا، كما أصيب مبنى خارجي وآلات زراعية وسيارات".