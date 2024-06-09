الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع بريكس

بوابة الوفد الإلكترونية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، توجه صباح اليوم، إلى مدينة نيجني نوفجورود الروسية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس.

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 وأوضح السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع، حيث يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار البريكس والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة.

 

 وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة ستشمل أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، وذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.


 

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الجريدة الورقية