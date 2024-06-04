وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني المقترح الأمريكي لوقف النار في غزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، دعم مصر لكافة التحركات الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق.

وبحث مع نظيره البريطاني المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد سامح شكري، على ضرورة ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال ووقف العمليات العسكرية في القطاع.