وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع قبرص في كافة المجالات

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، حرص مصر وقبرص على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتینوس كومبوس، إن البلدين يجمعهما علاقات استراتيجية يتم تطويرها بشكل مستمر.

وزير الخارجية



الجدير بالذكر ان وزير الخارجية سامح شكرى عقد، اليوم الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع وزير خارجية قبرص كونستانتینوس كومبوس الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

واوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس” – “مناقشات مكثفة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وقبرص، وتبادل للرؤى حول تطورات الحرب في غزة وسبل تحقيق وقف إطلاق النار واحتواء الكارثة الإنسانية”.