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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سُبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني بالوكالة، علي باقري؛ لبحث الجهود المشتركة لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وأكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال تناول عدة محاور رئيسية، منها تقديم العزاء في وفاة الرئيس الإيراني، والذي أعرب خلاله الجانب الإيراني عن تقديره لمواساة مصر وتضامنها.

كما شملت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تطوير هذه العلاقات وحل القضايا العالقة بروح الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وذلك بهدف دعم مصالح الشعبين واستقرار المنطقة.

أما بخصوص الوضع في غزة، فقد استعرض شكرى الجهود المصرية والقطرية المدعومة أمريكيًا للتوصل إلى هدنة تفضي إلى تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية.

واختتم الاتصال بالتأكيد على استمرار التشاور والتعاون لحل الأزمة الراهنة في غزة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المترتبة عليها، مما يعكس الدور الريادي لمصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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