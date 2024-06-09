1000 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالجامعة الأهلية بسوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني بالجامعة، رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج، وخالد هاشم مدير شئون طلاب الجامعة الأهلية.



واطمئن الدكتور حسان النعماني خلال جولته على أعمال الامتحانات لطلاب الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني، وتابع تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التيسير على الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لمساعدتهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر، موجهاً بضرورة تذليل كل العقبات التي قد تواجه الطلاب و أهمية توفير كل وسائل الراحة للطلاب للخروج بالامتحانات على الوجه الأمثل.



وقال الدكتور أحمد أبوالمجد مدير فرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بجامعة سوهاج، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالجامعة بلغ ١٠٠٠ طالب وطالبة، موزعين على ٦ لجان بمبنى المدرجات، ومبني كلية التربية النوعية لافتاً إلى أن الامتحانات بدأت يوم ٢٥ من شهر مايو الماضي وتستمر حتى ١٢ يونيه الجاري، على ٤ فترات من الساعة ٩ حتى ١١ صباحاً، ومن الساعة ١١.٣٠ صباحاً حتى ١.٣٠ ظهراً، والفترة الثالثة من الساعة ٢ حتى ٤ عصراً والفترة الأخيرة من ٤.٣٠ حتي ٦.٣٠ مساء.

وفي سياق آخر أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تحرص على عقد العديد من ورش العمل والندوات والفعاليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والطلاب بكلية الطب البشري لتخريج أطباء مميزين وعلى درجة كبيرة من الخبرة والمهارة والكفاءة العالية، التي تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية في مجتمعهم للوقايه منها والسيطرة عليها وتجنب عواقبها ومضاعفاتها.



وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية قام بتنفيذ ندوة عن أساسيات مكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية استهدفت الأطباء المقيمين وطلاب الكلية من الفرق الدراسية المختلفة.



وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري أنه شارك بالندوة الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر بها الدكتورة أسماء نصر الدين حمدون استاذ الميكروبولوجي الطبية والمناعة ومسؤول التدريب واستشاري بفريق مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان سلامة أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية.



ومن جانبه أوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تناولت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي وجودة الرعاية الصحية وأهميتها، كما تم مناقشة مخاطر مهنة الطب وكيف يحمي الطبيب نفسه منها و المخاطر القانونية لمهنة الطب وكيفية تعامل الأطباء معها، والمخاطر النفسية والأسرية وكيفية الوقاية من تلك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب أثناء تأدية عمله.