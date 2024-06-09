وكيل تعليم دمياط ل"رؤساء لجان الثانوية العامة" الطلاب أمانة في أعناقنا

عقد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة بحضور الدكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والدكتورة إيناس عبد الخالق رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد خفاجي رئيس غرفة العمليات، وايهاب المالكي رئيس مركز توزيع الأسئلة وربيع سادات مسئول الأمن وعادل شميس مسئول مركز التطوير، ومديري عموم الإدارات التعليمية والمقرر انطلاقها غدا الإثنين 10 يونيو القادم.

في بداية الاجتماع نقل وكيل الوزارة تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لرؤساء اللجان متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في امتحانات الشهادة الثانوية، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد غريب، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

واستعرض وكيل الوزارة، كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

واستعرض عادل شميس مسئول التطوير، فيديو توضيحي لكيفية التعامل الصحيح من الطلاب مع اسئلة البابل شيت و عدم استعمال الطلاب للمزيل (الكوريكتور) سواء في البابل شيت أو المقالي، وحرص رئيس اللجنة علي تسليم طلاب اللغات ورقة الامتحانات المخصصة له في المواد العلمية والإحصاء حسب لغته الأولى.



وأكد وكيل الوزارة، على رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية .