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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حورية فرغلي ورانيا يوسف بطلتي مسلسل "سيما ماجي".. تفاصيل

رانيا يوسف
رانيا يوسف

انتهت أسرة مسلسل سيما ماجي، بطولة النجمة رانيا يوسف والنجمة حورية فرغلي، من تصوير الأسبوع الثاني من مشاهد العمل الدرامي، تحت قيادة المخرج تامر السعدني.

 وجمعت المشاهد الأولى لقاءات بين نجوم وأبطال العمل حورية فرغلي، رانيا يوسف، مادلين طبر، كمال أبو رية.


وتجمع المشاهد الأولى لمسلسل "سيما ماجي"، بين كلا من : «رانيا يوسف، حورية فرغلي، مادلين طبر، كمال أبو رية»، في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية.

قصة مسلسل سيما ماجي


وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الحب والمال كما يتطرق إلى الاضرابات النفسية التي يعيشها البعض نتيجة الصدمات التي يتلقاها في الحياة من جانب الأشخاص المقربين، ويتميز العمل بالإثارة والعنف، ويبحث فريق العمل عن تحقيق العدالة ووقف الابتزاز، وإبراز كيفية المعاقبة على بعض الجرائم التي ترتكب دون أن يقع فاعلها تحت طائلة القانون.

أبطال مسرحية سيما ماجي

مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

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