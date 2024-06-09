قنا| وفد وزارة العدل يفتتح ثاني فروع الشهر العقاري المُطورة

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأحد، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشارع المركز بمدينة أبوتشت شمال قنا.

يأتي إفتتاع فرع الشعر العقاري بمدينة أبوتشت ليكون الفرع الثاني الذي يُجري افتتاحه اليوم، عقب افتتاح فرع الشهر العقاري بمدينة دشنا شمال محافظة قنا.

حضر الافتتاح، المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

جانب من الافتتاح

أوضح المحافظ، افتتاح أعمال تطوير مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمدينة أبوتشت من أجل تغطية كافة المناطق ذات الكثافات العالية من المواطنين .

وأضاف المحافظ، المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين

وأشار مساعد وزير العدل ان تطوير المكتب يأتى ضمن سياسة وزراة العدل الجديدة؛ للتسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات التسجيل وعدم ربطها بضريبة التصرفات العقارية ، وحدد وزير العدل 8 نماذج للتسجيل الجديد لأي حيازة.

مؤكدا أنه تلك النماذج تنطبق على كل الحالات المنتشرة بين المواطنين سواء وضع يد أو إرث أو عقد بيع نهائي أو عقد إبتدائي

زيارة وفد وزارة العدل:

وكان المحافظ، قد استقبل، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والوفد المرافق لهم ، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري.

وقد أشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين.

وأشار إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.