القباج : توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية استعداداً لعيد الأضحى

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ودعماً للأسر الأولى بالرعاية جارى توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علماً بأن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.



وأضافت القباج أن التمويل يتم بمساهمات نقدية من وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبتوفير اللحوم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي قرابة الـ 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، والتي يوجد بها فئات ضعيفة، بما يشمل أفقر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة " على مدار العام، ومن المقرر أن تتوالي عمليات التوزيع شهرياً على الأقل بإجمالي 40 طناً من اللحوم كل شهر قابل للزيادة.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، هذا وقد شهد شهر رمضان المعظم الماضي توزيع كوبونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي بقيمة 5 ملايين جنيه، كما قام برنامج "تكافل وكرامة " بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بتوزع 155,000 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية.



وأشارت القباج إلى انه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى مبكرا، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار الـ 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول ومن خلال الهلال الأحمر المصري، و يتم وضع خطة شاملة للاستعداد تتضمن عددًا من المحاور، تشمل المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تكثيف فرق الطواريء والإغاثة بجميع المحافظات والتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة.