لا شكاوى من امتحانات الثانوية الأزهرية لمادة الجغرافيا

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدب، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانهم في مادة الجغرافيا، في جو يسوده الهدوء والانضباط دون أى شكاوى.

وصرحت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: تتم المتابعة الدورية على لجان الثانوية الأزهرية، بمنطقة الإسكندرية، من خلال فرق رصد مهمتها المرور على جميع اللجان بالمنطقة، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

وأضاف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن دور لجان المتابعة أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

وتفقدت اليوم، الدكتورة نوال حسني، لجنتي بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر، فيما تفقد الأستاذ أيمن لجنة بنين الإسكندرية.

من جانب آخر وجه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب؛ جزيل الشكر والتقدير لرؤساء ومساعدي أعمال لجنة النظام والمراقبة والأعضاء للشهادتين الابتدائية والإعدادية برئاسة كلًّ من: محمود إسماعيل العجمي، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، والأستاذ حسن عبد القادر عبد الحميد، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والأستاذ علي عاطف بركات، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، والأستاذ عبده محمود عبد للطيف، مساعد رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وذلك على الاجتهاد والتركيز والتفاني في أداء مهامهم، وللجهد المبذول خلال فترة إعداد النتيجة وتجهيزها بكل دقة وبالموعد المطلوب.

كما تقدما «أبو خزيمة» و«جاويش»؛ بخالص الشكر والتقدير لإدارة الامتحانات برئاسة إسماعيل العوامي، وجميع العاملين بالإدارة، وأعضاء المطبعة السرية، وواضعي الامتحانات.

وواصل رئيس المنطقة بشكره لكل من أتقن وساهم في إنجاز أعمال امتحانات الشهادتين على مستوى معاهد وإدارات المنطقة، وخروجها بالشكل المُشرف.

جاء هذا عقب إطلاع رئيس المنطقة على إحصائيات ونتائج الشهادتين من واقع سجلات الكنترولين، بمقر مكتب فضيلته، وبحضور رؤساء ومساعدي الكنترولين، حيث أثنى فضيلته على إعداد وتجهيز النتيجة بالشكل اللائق.