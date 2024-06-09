إندريك يسجل رقمًا مميزًا مع البرازيل أمام المكسيك

واصل إندريك فيليبي نجم المنتخب البرازيلي الصاعد انطلاقته الرائعة مع منتخب بلاده بعدما نجح في قيادة السليساو لتحقيق فوز مثير على حساب المكسيك في المباراة الودية التي أقيمت استعداداً لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وأصبح إندريك البالغ من العمر 17 عاماً فقط أصغر لاعب يتمكن من إحراز 3 أهداف للمنتخب البرازيلي معادلاً رقم الأسطورة بيليه.

وأحرز إندريك أهدافه الثلاث في مباراتي إنجلترا والمكسيك الوديتين ليمنح منتخب بلاده الفوز في المباراتين.

وسجل إندريك هدف الفوز للبرازيل أمام المكسيك في الدقيقة 96 من عمر المباراة ليخطف فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2.

وكان إندريك قد ودع جماهير فريقه بالميراس قبل أيام بعد إتمام انتقاله لفريق ريال مدريد بداية من الموسم المقبلة ليبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.