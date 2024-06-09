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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إندريك يسجل رقمًا مميزًا مع البرازيل أمام المكسيك

اندريك مهاجم البرازيل
اندريك مهاجم البرازيل

واصل إندريك فيليبي نجم المنتخب البرازيلي الصاعد انطلاقته الرائعة مع منتخب بلاده بعدما نجح في قيادة السليساو لتحقيق فوز مثير على حساب المكسيك في المباراة الودية التي أقيمت استعداداً لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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وأصبح إندريك البالغ من العمر 17 عاماً فقط أصغر لاعب يتمكن من إحراز 3 أهداف للمنتخب البرازيلي معادلاً رقم الأسطورة بيليه.

وأحرز إندريك أهدافه الثلاث في مباراتي إنجلترا والمكسيك الوديتين ليمنح منتخب بلاده الفوز في المباراتين.

وسجل إندريك هدف الفوز للبرازيل أمام المكسيك في الدقيقة 96 من عمر المباراة ليخطف فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2.

وكان إندريك قد ودع جماهير فريقه بالميراس قبل أيام بعد إتمام انتقاله لفريق ريال مدريد بداية من الموسم المقبلة ليبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.

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