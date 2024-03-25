فينيسيوس جونيور يوجه رسالة إلى إندريك

أشاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بمواطنه وزميله الشاب إندريك، عقب الانتصار وديًّا على إنجلترا بهدف دون.

وسجل إندريك هدف المباراة الوحيد، وهو أول أهدافه بقميص المنتخب البرازيلي الأول، ولازال بعمر الـ17 عامًا.

وقال فينيسيوس جونيور، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية: "آمل أن نتمكن جميًعا من القيام بأشياء رائعة في ريال مدريد، يقصد نفسه ورودريجو وإندريك وبيلينجهام".

وأضاف: "إندريك ليس معنا بعد، لكنه بدأ يشعر بالموسم المقبل".

ووقع إندريك لريال مدريد في 15 ديسمبر الماضي مقابل 70 مليون يورو لصالح ناديه بالميراس البرازيلي الذي يلعب فيه الآن معارًا.

ومن المقرر أن ينضم إندريك رسميًّا، لصفوف ريال مدريد، بداية من صيف 2024.

