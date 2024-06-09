الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عظمى القاهرة 36 ..انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس موضحة أن هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

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أمطار ورياح خفيفة.. حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد

الطقس السائد حار نهارًا 
وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة 
وتابعت، اعتبارًا من الثلاثاء القادم هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة حتى الجمعة المقبلة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم كالاتي:
القاهرة 36 23
الاسكندرية 30 20
بنها 35 22
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 22
شبين الكوم 36 23
طنطا 35 22
دمياط 31 25
بورسعيد 31 25
الاسماعيلية 37 22
شرم الشيخ 38 28
الفيوم 37 22
بني سويف 37 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 23
سوهاج 39 25
قنا 42 27
الاقصر 43 28
أسوان 44 28
الوادي الجديد 42 27

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