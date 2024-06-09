الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار ورياح خفيفة.. حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأحد التاسع من يونيو 2024، موضحًا أن يكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهارًا.

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الرياح جنوبية شرقية 
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 51:16 والمد الثاني عند الساعة 09:02 والجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 19:57
الموج في بحر عمان 

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13: 12، والجزر الثاني عند الساعة 05:56
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:
أبوظبي 44 29 70 20
دبي 42 28 70 25
الشارقة 42 27 80 20
عجمان 40 27 75 30
أم القيوين 40 25 80 40
رأس الخيمة 43 28 75 25
الفجيرة 37 31 80 30
العـين 43 28 70 20
ليوا 46 26 65 15
الرويس 45 23 75 25
السلع 44 27 80 20
دلـمـا 39 29 80 25
طنب الكبرى / الصغرى36 29 85 30
أبو موسى 36 29 85 40

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