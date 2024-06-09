انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية

جاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة 15 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

السويس:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 38 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 43

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 44

أكاديمية مصر للطيران تجتاز تفتيش الـ«EASA»



نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالى وذلك للتدريب الفنى.. وأكد مفتش الوكالة أن الأكاديمية تعد من أوائل المنظمات التدريبية التى قامت بتعديل برامجها التدريبية وأدلة إجراءات العمل للتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة للتدريب الفنى.

وقد أشاد بكافة عناصر العملية التدريبية النظرية والعملية، كما أبدى الوفد إعجابه بنظام الجودة بالأكاديمية، مشيراً لاعتباره مثالا يقتدى به للمنظمات التدريبية على مستوى العالم.

ومن جانبه أشاد الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية بالمجهود المبذول من السادة العاملين بالإدارة العامة للتدريب الفنى والإدارة العامة للجودة، وأضاف أن هذا التجديد ويؤكد جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.