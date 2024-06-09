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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الأحد ٩ - ٦- ٢٠٢٤ بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كاملاً

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد اليوم الأحد الموافق 6 يونيو 2024 اقامة عدة مواجهات على صعيد التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وتأتي جميع مواجهات اليوم بالتصفيات الافريقية على النحو التالي..
ساوتومي وبرينسيب ضد ليبيريا 4 عصرًا 
موريتانيا أمام السنغال  7 مساءً  

جمهورية الكونغو ضد توجو  7 مساءً 
جيبوتي أمام إثيوبيا  7 مساءً 
ناميبيا  في مواجهة تونس 7 مساءً

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني رابع جولات التصفيات الافريقيه عندما يحل ضيفا على نظيره غينيا بيساو في تمام السابعه من مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ويلعب المواجهة محتلا صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط عقب الفوز على جيبوتي ثم سيراليون وبوركينا فاسو.

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