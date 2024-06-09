كابتن زد : فوز الأهلي بجميع مؤجلاته يُبعد الزمالك عن لقب الدوري

تحدث محمد سمير كابتن فريق زد عن مستوى فريقه الحالي بمسابقة الدوري والفارق بين المستوى في القسم الثاني والوضع الحالي.

وقال خلال تصريحات إعلامية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى:

- زد يسير بخطى ثابته في الدوري بشهادة الجميع

- اللعب في زد بالدرجة الثانية كان مخاطرة.. لكن اقتنعت بمشروع النادي بعد الاستخارة.

- إدارة زد توفر كل شئ للفريق من أجل تحقيق أهدافنا في المنافسة

- نتطلع لتسطير تاريخ مشرف لنا كلاعبين مع زد

- هدفنا الوصول إلى منتخب مصر عبر بوابة زد

- لا نتعرض لأي ضغوط من جانب الإدارة مع أي إخفاق.

- الزمالك نادي كبير ولكن سيبتعد عن المنافسة حال فوز الأهلي بالمؤجلات

- بيراميدز يقدم موسم مميز جدا والدوري في الملعب هذا الموسم

- لعبت مع زد 20 مباراة من 27 وهو معدل جيد جدا بالنسبة لي

- العش وإسماعيل لم يتأثرا بمفاوضات الأهلي والزمالك

- حسام حسن مدرب كبير وتدربت معه سنة كاملة في الاتحاد

- يجب منح جهاز المنتخب الوطني كامل الدعم وأتمنى استمراره حتى لو حدث أي إخفاق.

- محمد صلاح نجم كبير وتحمل الكثير من الضغوطات واقترب من تحطيم رقم حسام حسن القياسي

- التتويج بدوري أبطال إفريقيا أصبح أمر طبيعي في وجود الجيل الحالي من لاعبي الأهلي

- سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية وفرحان عشان جماهيره.



- إمام عاشور أحسن لاعب في مصر

- الأهلي أفضل نادي في مصر ويمتلك قائمة مميزة من اللاعبين.



- كنت أتمنى العودة من جديد إلى الأهلي

- زد قادر على الفوز بكأس مصر أو كأس الرابطة ولكن التتويج بالدوري أمر صعب ويحتاج إلي نفس طويل

- مافيش تباين كبير في المستوي بين لاعبي الدوري المصري حاليا.



- السن لم يعد معيارا للحكم علي مستوي اللاعب بدليل تألق عبد الله السعيد وشيكابالا

- في لاعيبة صغيرة مش بتقدر تجري زي اللاعبين الكبار

- أشكر أسرتي بعد دعمهم لي المستمر في مشواري مع الكرة