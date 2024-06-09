الأحد 09 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة أشقاء من مدينة الخليل

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة الخليل واعتقلت ثلاثة أشقاء، وفقًا لـ"وفا".

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وأوضحت مصادر محلية، أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الأشقاء عبدالله ولؤي ويزن عماد نيروخ، علما أن والدهم معتقل في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أربعة شبان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من الشقيقين نور الدين ومحمد محمود عبد الرحيم، ومؤمن سعيد لحلوح، وأنس فريد جبر بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه مركبة خلال اقتحامه البلدة دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

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