الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأحد

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق التاسع من يونيو 2024.

txt

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024

txt

سعر صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:

 

سعر جرام الذهب عيار 24


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

 


بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3100 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا.

 

 سعر الجنيه الذهب


وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا.

 سعر أوقية الذهب


سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2294 دولارًا.

مواد متعلقة

سعر صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024

أسعار الذهب تواصل تراجعها في التعاملات المسائية

تراجع أسعار الذهب فى الأسواق الأن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024

أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6-6-2024
الجريدة الورقية