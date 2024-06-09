أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأحد

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق التاسع من يونيو 2024.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3100 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب



وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب



سجلت سعر أوقية الذهب نحو 2294 دولارًا.