الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

عملات
عملات

 أسعار العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية  مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024.

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أسعار صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024

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كابتن غينيا السابق : محمد صلاح يظل نقطة القوة في منتخب مصر


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملات.


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:


سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 51.60 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري نحو 60.63 جنيه للشراء و 60.82 جنيه للبيع


بلغ سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري نحو 53.23 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع


جاء سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري نحو 30.40 جنيه للشراء و 30.49 جنيه للبيع


وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 12.65 جنيه للشراء و 12.68 جنيه للبيع


بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 154.87 جنيه للشراء و 155.35 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف اليوان الصينى أمام الجنيه المصري نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.

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