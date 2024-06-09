أسعار صرف الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024 .



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار صرف الدولار اليوم:



سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء، و 47.58 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك مصر نحو 47.48 جنيه للشراء، و 47.58 جنيه للبيع



وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي امام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء، و 47.58 جنيه للبيع



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك الإسكندرية نحو 47.48 جنيه للشراء، و 47.58 جنيه للبيع



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.70 للشراء، و47.80 للبيع