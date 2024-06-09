جرار زراعي ينهي حياة طفل أثناء لهوه أمام منزلهم بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صدمه جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزلهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "ياسين . ا . ع . ع" 10 سنوات تلميذ الى جثة هامدة إدعاء حادث جرار زراعي يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "الحسيني . ع . ع . ع" 38 سنة سائق يقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إصطدم به جرار زراعي قيادة "الحسيني . ع . ع" 40 سنة سائق يقيم بذات الناحية مما أدي لوفاته وإتهم قائد الجرار بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط الجرار وقائده وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به عن طريق الخطأ .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بعظام الوجه ونزيف بالمخ أدي إلى هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "شيماء . ي . ا . ع" 25 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "يسري . ا . ع" 61 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز البلينا أنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل طرفه تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسيه ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .